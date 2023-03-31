18 лет тюрьмы получили двое кемеровчан, избивших знакомого до смерти

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В Кемерове суд с участием присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт и приговор двум мужчинам 45 и 60 лет по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СК.

Следователи выяснили, что еще в мае 2021 года в одном из домов на Радуге двое кемеровчан как минимум 80 раз ударили знакомого им мужчину из-за резко возникшей неприязни. Они били его ногами и руками по всему телу, в том числе по голове, от чего в больнице пострадавший спустя недолгое время скончался.

В результате суд распределил наказания для агрессоров следующим образом: тот, что моложе, приговорен к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, постарше - к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Приговор в силу уже вступил.