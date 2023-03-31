В Кузбассе нашли яйца с наркотиками

Хранителю и сбытчику наркотических яиц грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В четверг, 30 марта, на одной из автомобильных дорог Новокузнецкого городского округа оперативники ГУ МВД России по Кемеровской области, при поддержке спецназа, задержали 46- летнего водителя из Осинников. При досмотре в салоне его машины найдены свертки в виде куриных яиц.

- Яйца оказались не настоящими, а смертельными. Внутри муляжа обнаружен сильный наркотик, общей массой 600 грамм. Тяжелое зелье предназначалось для сбыта на территории Кемеровской области. Задержанный, признавшийся в хранении и сбыте запрещенного вещества сказал, что согласился на преступление ради заработка, - сообщили «КП» - Кемерово» в ГУ МВД по Кемеровской области.

Подозреваемого задержали, заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Если его вина будет доказана жителю Осинников грозит до 20 лет тюрьмы.