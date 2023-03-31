Россельхозбанк: в 2022 году АПК «вышел в плюс»

Фото: пресс-служба АО "Россельхозбанк".

В Россельхозбанке подвели итоги 2022 года. Расширенное заседание правления РСХБ с участием руководителей региональных филиалов состоялось в четверг, 30 марта.

Как отметил Председатель Правления Борис Листов, в 2022 году Россельхозбанк стал одним из немногих системообразующих банков, которые по итогам года показали положительный финансовый результат. В частности, банк обеспечил рост кредитного портфеля на 11 % до 3, 3 трлн. рублей. При этом доля просроченной задолженности снизилась до 4,3 %. • Россельхозбанк сохранил лидерство в сельской ипотеке, выдав три четверти всего объема кредитования по госпрограмме – 29 млрд рублей.

Кроме того:

- в 2022 году на поддержку АПК была направлена рекордная сумма - более 1,7 трлн рублей.

- Финансирование сезонных работ выросло на четверть до 762 млрд рублей.

- Портфель инвестиционных проектов составляет 183 млрд рублей.

- Россельхозбанк увеличил региональную сеть: в 2022 году банк открыл 10 региональных офисов и 9 удаленных рабочих мест.

- Вызовы времени не позволяют «почивать на лаврах», мы намерены в этом году наращивать темпы работы, чтобы добиваться еще большего для прорывного роста экономики и улучшения качества жизни наших граждан, - подчеркнул Председатель Правления РСХБ Борис Листов.