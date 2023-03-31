Владельцы iPhone чаще выбирают эксклюзивные предложения, но не используют всех их преимуществ

Пользователи iPhone могут скачивать приложения только из AppStore, а у владельцев Android есть более широкие возможности. Фото: Иван Макеев

Пользователи смартфонов с операционной системой iOS чаще выбирают индивидуальные решения, при этом поклонники Android получают от них максимальную выгоду. К таким выводам пришли эксперты Yota, проанализировав активность клиентов, подключивших тариф-конструктор, который позволяет настроить количество нужных минут, смс и гигабайтов.

Так владельцы iOS такой тариф с индивидуальным наполнением выбирают чаще – на нем остановились 33,7% владельцев iPhone, тогда как среди абонентов со смартфоном на операционной системе Android такой выбор сделали менее 25%.

Зато многие поклонники Android не упускали возможности довести свой тариф до совершенства – 34% пользователей за последние полгода корректировали количество минут, Гб или смс в пакете и подключали дополнительные опции: безлимитный интернет на соцсети, мессенджеры, музыкальные и видеосервисы а также другие категории приложений.

Такие поведенческие отличия эксперты связывают с тем, что iOS традиционно ориентирована на стандартизированные решения.

- Пользователи iPhone могут скачивать приложения только из AppStore, а у владельцев Android есть более широкие возможности – в их распоряжении большое количество магазинов приложений, в том числе российских, они могут персонализировать функционал смартфона, - отмечает Петр Чернявский, руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota.

Вместе с тем, поведенческие привычки зависят не только от операционной системы, на которой работает устройство, но и от возраста абонента. Так молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, чаще корректируют условия тарифа: это регулярно делал каждый пятый абонент, тогда как люди более старшего возраста сразу подстраивают пакет под свои потребности.