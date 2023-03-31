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НовостиОбщество31 марта 2023 13:49

За несколько минут 17-летний автолюбитель из Новокузнецка совершил сразу 13 грубых нарушений

Юноша находился за рулем «шестерки» без водительских прав
Анатолий БОЛДЫРЕВ
17-летнему автолюбителю - нарушителю надо срочно бежать в автошколу

17-летнему автолюбителю - нарушителю надо срочно бежать в автошколу

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В пятницу, 31 марта, в Новокузнецке сотрудники ДПС УГИБДД Кузбасса задержали 17-летний автолюбителя. Юноша находился за рулем автомобиля ВАЗ-2106 без водительских прав .

Сначала молодой человек не пропустил пешехода на нерегулируемом санкционированном переходе, затем выехал на полосу встречного движения, после чего проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего и вовсе попытался скрыться от экипажа ДПС. Умудрился за несколько минут получить сразу 13 протоколов. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения несовершеннолетний водитель отказался.

Позже выяснилось, что подержанную машину в тайне от родителей юноша приобрел на сайте автообъявлений, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе УГИБДД ГУ МВД Кузбасса.

Его мать, прибывшая на место происшествия, была от этой информации в шоке. Еще больше женщину подкосил составленный в отношении нее административный протокол за ненадлежащее воспитание сына. Вероятно, теперь уже она составит свой родительский «протокол» в отношении отпрыска. Возможно, домашняя профилактика образумит юношу от подобных необдуманных поступков. Шансы на это хорошие, но только в том случае если к разговору подключиться еще и отец подростка.