В жутком ДТП в Кузбассе погибли два человека

Фото: УГИБДД ГУ МВД Кузбасса

В пятницу, 31 марта, в 18.30 на 41-м километре региональной трассы Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк, произошло трагическое ДТП, в котором на месте погибли два человека.

- Водитель автомобиля «Лексус», не справившись с управлением, на большой скорости врезался в движущуюся впереди него газель. От столкновения иномарка слетела с трассы и врезалась в дерево, - рассказали «КП»-Кемерово» в ГУ МВД Кузбасса.

Шансов выжить ни у одного из двух из пассажиров «Лексуса» не было. Мужчину, по словам очевидцев, проезжавших мимо и рассказавших о трагедии в телеграм-канале, буквально разорвало на части, а женщину отбросило не менее чем на 100 метров.

- Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в силовом ведомстве региона.