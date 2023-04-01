Кемеровчанин списывал украденное у своей организации имущество на уволенных сотрудников

Фото:архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове вынесен приговор бывшему сотруднику телекоммуникационной компании, который похитил у своего предприятия специализированное оборудование на 3,5 миллиона рублей.

О крупной недостаче материально-технических ценностей в полицию сообщил руководитель компании. Недостача, по его словам, обнаружилась по результатам плановой ревизии.

- В ходе следствия выяснилось, что в хищении оборудования замешан специалист организации, отвечавший как раз за материальные ценности. В интернете он дал объявление о продаже ценной техники. Чтоб скрыть свою преступную схему, он оставлял на полках пустые коробки без ценной начинки. А для подстраховки еще и закрепил материальную ответственность за похищенное имущество на ранее уволенных с предприятия сотрудников, - сообщили о деталях преступной махинации осужденного в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленника осудили на три года условно с двухлетним испытательным сроком и полным возмещением ущерба компании, работу в которой он, естественно, уже потерял.