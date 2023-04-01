Устроившего поножовщину из-за майонеза кузбассовца приговорили к условному сроку

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе суд вынес приговор 27-летнему мужчине, который в сентябре прошлого года чуть не убил человека из-за пропажи упаковки майонеза. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского горсуда.

Согласно материалам уголовного дела, в августе-сентябре 2022 года в лесном массиве добывала кедровые шишки бригада из восьми человек, в составе которой был и посудимый. В день отъезда он не нашел среди своих вещей упаковку майонеза, обвинил в этом одного из рабочих и оскорбил его. Однако спустя время женщина из бригады нашла «яблоко раздора», из-за чего оскорбленный потребовал извинений, но не получил их, поэтому произошла драка.

Оппонентов разняли, но осужденный не успокоился: сбегал в палатку за ножом, вернулся и ударил им в шею недовора. Это спровоцировало новую драку. Мужчины оказались в костре, и, чтобы выбраться из него, подсудимый ударил ножом противника, находившегося сверху на нем, тот упал.

Кузбассовец, осознав, что произошло, отвез своего коллегу в больницу, где ему спасли жизнь. Сам агрессор пришел и сдался в полицию. На судебном заседании мужчина свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Пострадавший его простил и отметил, что тот покупал ему лекарства, поэтому он не хотел, чтобы приговор был строгим.

С учетом всех обстоятельств суд назначил жителю Кузбасса наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.