Представители власти Кузбасса проведут прямые линии с жителями

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия Осипова

На следующей неделе, с 3 по 7 апреля, любой житель Кузбасса сможет обратиться с вопросом к властям региона отраслевой и специальной компетенции по телефонам прямой линии.

Так, в понедельник, 3 апреля, с кузбассовцами с 15:00 до 17:00 на связи будет директор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса» Шматок Юлия Николаевна. Тел.: 8 (3842) 38-52-01.

Во вторник, 4 апреля - заместитель губернатора Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка Догадов Валерий Анатольевич. Тел.: 8 (3842) 36-87-09 (с 15:00 до 16:00) и министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Киселев Дмитрий Сергеевич. Тел.: 8 (3842) 58-38-41 (с 15:00 до 17:00).

В среду, 5 апреля, прямую линию проведет министр строительства Кузбасса Печеркина Ирина Александровна. Тел.: 8 (3842) 58-55-45 (с 15:00 до 16:00).

В четверг, 6 апреля, ответят на вопросы кузбассовце запредседателя правительства региона по вопросам образования, науки и молодежной политики Пятовский Антон Александрович (тел. 8 (3842) 58-51-71, с 15:00 до 16:00) и уполномоченный по правам ребенка Богатенко Валентина Дмитриевна (тел.: 8 (3842) 34-95-96, с 15:00 до 17:00).

В пятницу, 7 апреля - начальник управления губернатора Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации правительства Перфильев Юрий Витальевич. Тел.: 8 (3842) 36-33-65 (с 15:00 до 17:00).