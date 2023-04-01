В Кузбассе 2 апреля температура понизится до -23 градусов

В воскресенье будет холодно... Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В воскресенье, 2 апреля, согласно прогнозу Кемеровского гидрометцентра, в Кузбассе ночью ожидается -13...-18 градусов, местами столбики термометров будут опускаться до -23 градусов. Однако уже днем значительно потеплеет: -4...+1 градус.

Ветер будет юго-восточным со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду. Переменная облачность. Ночью местами пройдет снег, днем осадков не предвидится. На дорогах где-то будет гололедица.

В областном центре ночью ожидается -15...-17 градусов, днем -1...-3 градуса. Ветер будет также юго-восточным 2-7 метров в секунду. Будет преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.