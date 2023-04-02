Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 апреля 2023 1:57

В Кемерове пропал 10-летний мальчик

1 апреля он ушел из дома и не вернулся
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемерове пропал без вести 10-летний Григорий Кравцов. Ориентировку на ребенка опубликовали в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Мальчик исчез вчера, 1 апреля. Он вышел из дома и не вернулся.

Сообщается, что рост Григория 136 см, он худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, карие глаза. Школьники был одет в серую куртку, серые штаны, черно-белые кроссовки и синюю шапку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего ребенка, просят позвонить по телефону отряда 8-800-700-54-52.