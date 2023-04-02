В Кузбассе пациентка украла телефон у работницы больницы

Фото: архиви "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Ленинске-Кузнецком на скамье подсудимых окажется 23-летняя девушка, укравшая телефон у работницы медицинского учреждения. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года. Сотрудница больницы обнаружила пропажу телефона на рабочем месте и обратилась в полицию. Правоохранителям удалось найти похитительницу. Ею оказалась 23-летняя горожанка, ранее уже неоднократно судимая. Девушка призналась, что пришла в поликлинику на прием к специалисту и заметила, как работница медучреждения вышла из кабинета, оставив на столе телефон. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, молодая горожанка украла гаджет, а затем сдала его в комиссионный магазин.

В ходе расследования полицейские выяснили, что девушка за месяц до этого инцидента похитила телефон у своей подруги, к которой она приходила в гости.

На горожанку завели уголовное дело по факту двух краж. Сейчас материалы переданы на рассмотрение в суд. Девушке грозит до пятит лет лишения свободы.