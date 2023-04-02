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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 6:12

Полицейские в Кемерове нашли пропавшего 10-летнего школьника в гостях у друга

Мальчик пропал вчера
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове полицейские нашли пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вчера мать ребенка обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына. По словам женщины, 1 апреля около 17:50 ребенок ушел из дома и не вернулся.

Сотрудники полиции организовали поиски пропавшего. В них принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, волонтеры. Ориентировка с приметами мальчика была передана патрульным нарядам, задействованным в системе единой дислокации.

В итоге сегодня инспекторы обнаружили школьника в гостях у его друга. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.