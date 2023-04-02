Глава СКР поручил проверить информацию о проблеме с лекарствами для льготника в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о поднятой в СМИ проблеме обеспечения льготника лекарствами в кузбасском поселке. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.

По данным СКР, кузбассовец уже несколько месяцев не может получить в единственной аптеке поселка льготные медицинские средства. По данному факту организована процессуальная проверка.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Кемеровской области – Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - сказано в сообщении ведомства.