В Кузбассе автомобилист пойдет под суд за липовые права

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 2 апреля, в Новокузнецке закончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего местного жителя, который предъявил инспекторам ДПС поддельное водительское удостоверение.

Изначально водителя автомобиля ВАЗ-2109 задержали на трассе за не включенные в темное время суток фары. Дальше – больше: водитель оказался нетрезвым, да еще с липовыми правами, что подтвердила специальная экспертиза, сообщили «КП» - Кемерово» в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кроме десяти суток, которые новокузнечанину уже суд назначил в виде административного нарушения за езду в нетрезвом состоянии, против него возбудили еще и уголовное дело. Ведь подделка документов куда более серьезная вещь. Кстати выяснилось, что липовые водительские права мужчина спокойно купил на одном из интернет-сайтов.