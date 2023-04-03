В Кузбассе у иностранца нашли килограмм наркотиков

В Кузбассе у иностранца изъяли крупную партию наркотиков Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего наркодилера из ближнего зарубежья. По версии следствия он замешан в хранении и попытке сбыта одного килограмма сильнодействующего наркотического вещества.

- Злоумышленник приехал в Кемерово из Московской области, чтобы по указке своего «работодателя» сделать крупные закладки. Арендовал квартиру и планировал расфасовать наркотики по дозам, а затем спрятать их по специально намеченным адресам. Не удалось, взяли с поличным. В квартире кроме наркотиков, обнаружены сотовые телефоны, с которых он держал связь со своими кураторами, а также специальные весы. Словом, все сопутствующие доказательства преступления, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Иностранцу уже предъявлено обвинение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.