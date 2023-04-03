Кузбассовцы выберут символ 105 - летия Кемерова

Кузбассовцы придумают макет празднования 105 - летия Кемерова

В Кемерово состоится конкурс на создание макета празднования 105-летия со дня основания Кемерово. Участие в нем может принять любой житель или творческий коллектив Кузбасса. Каждый участник предлагает конкурсной комиссии не более трёх работ.

- Конкурс пройдет в три этапа. С 3 по 20 апреля кемеровчане подают заявки на участие, с 21 по 26 апреля конкурсная комиссия оценивает работы, третий этап - награждение победителей Конкурса.

- Цели Конкурса - выявить лучшие творческие идеи и художественные решения для создания единой концепции оформления к празднованию 105-летия со дня основания города Кемерово, а также стимулировать творческую деятельность, сформировать активную жизненную позицию и патриотизм, и неравнодушное отношение к культурной жизни города, - рассказали в пресс- службе мэрии Кемерова.

Конкурсные работы и сканированные копии сопровождающих документов, обязательно с подписью, принимаются в отделе внешнего и праздничного оформления управления городского развития администрации города Кемерово в электронном виде на адрес электронной почты: ovpo-ugr@mail.ru или нарочно на цифровом или бумажном носителе по адресу: г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 7Б, кабинет 106.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (3842)-34-85-56.