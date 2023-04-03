Кузбасские пожарные спасли троих жителей Кемерова

Кузбасские огнеборцы спасли троих кемеровчан

В воскресенье, 2 марта, при пожаре в пятиэтажном доме на улице Потемкина, расположенной в Кировском районе Кемерова, огнеборцы МЧС России Кузбасса спали трех местных жителей.

- Для спасения людей пожарные использовали спасательное устройства капюшонного типа, которые используются для эвакуации пострадавшего из непригодной для дыхания зоны, - пояснили в пресс - службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

К моменту прибытия пожарных горела комната на четвертом этаже площадью 16 квадратных метров, огонь повредил дверь, стены, мебель и вещи, на верхних этажах было плотное задымление.

- К счастью, в результате пожара, никто из жильцов не пострадал, 15 человек, включая трех детей, успели вовремя эвакуироваться самостоятельно. В ликвидации пожара и спасении людей были задействованы 36 человек и 9 единиц техники, - добавили в кузбасском МЧС.