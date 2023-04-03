РСХБ: нейросети помогут фермерам в брендировании своей продукции

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк активно использует нейросети для поиска нестандартных решений для экосистемы Свое. И по итогам внедрения на платформе «РСХБ в цифре» нейросети для генерации изображений и текстового контента, эксперты пришли к выводу, что ее использование позволит не только разнообразить подход к публикации экспертных материалов в блогах, новостных и социальных площадках, но и поможет фермерам повысить визуальную привлекательность продукции для потребителей и привлечь к ней больше внимания. Например, нейросеть предоставляет возможность создания иллюстраций, которые продавцы-фермеры могут использовать для представления своего бренда и продуктов на маркетплейсе «Своё Родное» и в социальных сетях. Такой подход позволит значительно сократить затраты в дизайн-направлении, повысить скорость вывода на рынок новых продуктов и качество выпускаемого контента.

- Использование нейросети – это интересная и полезная практика. Едва ли в настоящий момент такой подход сможет полноценно заменить кого-либо из продуктовой команды, но, совершенно точно, новые инструменты дают возможность не только ускорить работу над созданием изображений и текстовых материалов, но и расширить функциональные возможности существующих решений, - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Партнерский материал.

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