В Кузбассе открыли первый реабилитационный центр для осужденных женщин

Для осужденных женщин, которые готовятся выйти на свободу, созданы условия максимально приближенные к домашним. Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области

На базе женской исправительной колонии № 35 в Мариинске открыли реабилитационный центр для осужденных женщин, которым скоро предстоит выйти на свободу. Об этом сообщили в ГУФСИН Кузбасса.

Центр «Аврора» создан в рамках проекта «Территория партнерства» Фонда помощи заключенным с использованием средств гранта президента РФ. Центр рассчитан на 30 женщин – туда смогут попасть только те, кто находятся в облегченных условиях отбывания наказания.

Для осужденных созданы условия максимально приближенные к домашним: есть спальня, кухня, где можно самостоятельно готовить, комната воспитательной работы с мягкой мебелью, телевизором, компьютером, литературой.

- Это уже далеко не первый реабилитационный центр в стране, - отметила Президент фонда Сюзанна Кирильчук, - Женщинам очень важно вспомнить или даже приобрести навыки ведения домашнего хозяйства. Это поспособствует их более эффективной ресоциализации к условиям жизни на свободе.

В ГУФСИН отметили, что в прошлом году из исправительных учреждений Кузбасса освободилось 311 женщин, из них более половины остались в области.