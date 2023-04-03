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НовостиОбщество3 апреля 2023 6:56

Кузбасская певица попробует стать «звездой» российской эстрады

На престижном Всероссийском вокальном конкурсе Кузбасс представит новокузнечанка Маргарита Рыбина
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Маргарита Рыбина попробует стать "звездой" российской эстрады

Маргарита Рыбина попробует стать "звездой" российской эстрады

Отборочные туры Всероссийского вокального конкурса «Звезда» в эфире одноименного телеканала стартуют восьмого апреля, они будут проходить еженедельно по субботам. Самых талантливых исполнителей со всех уголков страны определят именитые музыкальные эксперты.

Кузбасс на конкурсе представит профессиональная эстрадно-джазовая певица, композитор, педагог по вокалу из Новокузнецка Маргарита Рыбина.

- Шансы, победить, считаю, у меня неплохие, ведь я не раз выступала на сцене с Валерией и Олегом Газмановым, Полиной Гагариной и Игорем Сарухановым. А в минувшем году победила в престижном композиторском конкурсе с песней «Наш мир». Ее исполнили группа «Юта» и Александр Иванов, - рассказала «КП» - Кемерово» новокузнечанка.

Маргарита Рыбина окончила Новокузнецкий областной колледж искусств и Кемеровский государственный университет культуры и искусств. Сейчас активно пишет авторские песни. В 2019 году Маргарита выпустила свой первый сольный альбом «Млечный путь».

Друзья, знакомые, обычные жители Кузбасса в соцсетях отмечают, что на Маргарите сейчас лежит не только личная ответственность, но и престиж всего Кузбасса. Ведь победителем становится не только сам артист, но и регион который он представляет на вокальном конкурсе.