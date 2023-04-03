Кузбасская певица попробует стать «звездой» российской эстрады

Маргарита Рыбина попробует стать "звездой" российской эстрады

Отборочные туры Всероссийского вокального конкурса «Звезда» в эфире одноименного телеканала стартуют восьмого апреля, они будут проходить еженедельно по субботам. Самых талантливых исполнителей со всех уголков страны определят именитые музыкальные эксперты.

Кузбасс на конкурсе представит профессиональная эстрадно-джазовая певица, композитор, педагог по вокалу из Новокузнецка Маргарита Рыбина.

- Шансы, победить, считаю, у меня неплохие, ведь я не раз выступала на сцене с Валерией и Олегом Газмановым, Полиной Гагариной и Игорем Сарухановым. А в минувшем году победила в престижном композиторском конкурсе с песней «Наш мир». Ее исполнили группа «Юта» и Александр Иванов, - рассказала «КП» - Кемерово» новокузнечанка.

Маргарита Рыбина окончила Новокузнецкий областной колледж искусств и Кемеровский государственный университет культуры и искусств. Сейчас активно пишет авторские песни. В 2019 году Маргарита выпустила свой первый сольный альбом «Млечный путь».

Друзья, знакомые, обычные жители Кузбасса в соцсетях отмечают, что на Маргарите сейчас лежит не только личная ответственность, но и престиж всего Кузбасса. Ведь победителем становится не только сам артист, но и регион который он представляет на вокальном конкурсе.