Камерный оркестр из Татарстана выступит с концертом в Новокузнецке

Фото: архив Камерного оркестра Игоря Лермана.

В пятницу, 28 апреля, в Новокузнецке состоится концерт Камерного оркестра Игоря Лермана из Республики Татарстан. Коллектив был создан еще в 1989 году и за прошедшие годы его репертуар включает в себя сочинения нескольких эпох, отличающихся разнообразием стилей и жанров – от музыки барокко до опусов наших современников. Значительную его часть составляют транскрипции и обработки мирового музыкального наследия для камерного оркестра, выполненные его бессменным руководителем Игорем Лерманом, которые в том числе прозвучат и во время концерта в Новокузнецке. Также зрители услышат произведения Вивальди, Чайковского, Уильямся, Моцарта, Гершвина, Крейслера и и других композиторов.

Владимир Спиваков, народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», очень высоко оценивает камерный оркестр Игоря Лермана.

- Считаю, что этот коллектив один из интереснейших и самобытных коллективов в России, отличающийся не только высоким профессионализмом музыкантов, но, прежде всего, их великолепной ансамблевой слаженностью и большим репертуаром исполняемых произведений. Камерный оркестр оставляет непреодолимое желание встретиться с ним вновь. Уверен, что такие же чувства возникнут и у Вас после встречи с этим замечательным оркестром, - говорил маэстро.

Начало концерта в культурном центре Запсиба (КЦ Евраз ЗСМК) в 18.00. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.