Россельхозбанк в Кузбассе возглавил Аркадий Чурин

Аркадий Чурин более 24 лет работает в кредитно-финансовых организациях. Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Аркадий Чурин родился в Алтайском крае. Имеет высшее экономическое образование, кандидат экономических наук. Более 24 лет работает в кредитно-финансовых организациях Алтайского края и Кузбасса, карьерный путь начинал с должности начальника кредитного отдела в банке ВТБ24, затем возглавлял региональный операционный офис банка ВТБ24 в Кузбассе. С 2018 года руководил банком «Открытие» в Кузбассе. Является членом попечительского совета Федерации шахмат Кузбасса, членом правления благотворительного фонда «Счастье детям». Награжден медалями «За бизнес во имя созидания», «За служение Кузбассу», «В честь 300-летия Кузбасса» и орденом «Меценат Кузбасса».

Большой опыт Аркадия Чурина, его лидерские качества, знание региональной специфики будут востребованы в развитии Россельхозбанка и позволят успешно решать амбициозные задачи. Профессиональный опыт нового руководителя позволит с максимальной эффективностью решать задачи по поддержке АПК региона и будет способствовать дальнейшему развитию банка на рынке финансовых услуг области как в корпоративном, так и в розничном направлении.

- Перед Кемеровским филиалом стоят большие планы и амбициозные задачи по формированию высокоэффективной команды профессионалов и расширению клиентской базы. Совершенствование бизнес-процессов, повышение качества и доступности банковских услуг – это составляющие успешного развития. Свой опыт и знания, приобретенные за время работы, планирую использовать для укрепления позиций Россельхозбанка на территории Кузбасса и расширения вклада РСХБ в экономику региона и повышение доступности финансовых услуг для населения, – отметил Аркадий Чурин, комментируя свое назначение.