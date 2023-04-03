14 апреля в Кемерове пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Фото: администрация г. Кемерово.

В следующую пятницу, 14 апреля, на площади Советов в Кемерове пройдет сельскохозяйственная ярмарка, посвященная празднованию Светлого Христова Воскресения. Об этом сообщили в мэрии.

Кемеровчане смогут приобрести продукцию производителей из Анжеро-Судженска, Кемеровского, Промышленновского, Топкинского муниципальных округов. В том числе будут продаваться куличи, пасхи, яйцо, рыба, мед, выпечка и сладости к празднику. Предприятия потребительской кооперации предложат папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи. Также будет представлен большой выбор саженцев, цветочной рассады, укрывного материала и садового инвентаря.

Торговля начнется с 9.00. Во время ярмарки будет работать полевая кухня.