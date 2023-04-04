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НовостиОбщество4 апреля 2023 0:13

Синоптики Кузбасса спрогнозировали раннее вскрытие рек

Средние многолетние сроки – это середина апреля
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вскрытие рек в Кузбассе этой весной прогнозируется на 4-7 дней раньше средних многолетних сроков. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

По их данным, обычно ледоход в регионе приходится на середину апреля, 14-17 число, однако в этом году он ожидается на неделю раньше.

Метеорологи отметили, что каждый год реки вскрываются по-разному. Самый ранний ледоход на Томи был зафиксирован в 2016 году – он начался 1 апреля 2016 года, самый поздний - 8 мая 1936 года. В прошлом году первой вскрылась река Мундыбаш – это произошло в ночь на 6 апреля. Ледоход на Томи в Кемерове в прошлом году начался 8 апреля.