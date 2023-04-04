В пределах климатических норм: синоптики рассказали, каким будет апрель в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

По предварительному прогнозу, апрель в Кузбассе по температурам будет в пределах климатических норм, по югу области - ниже нормы на один градус. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

- По количеству осадков предполагается около нормы, - отметили они.

Согласно наблюдениям, чаще всего апрель бывает в Кузбассе теплым. Например, в 2017 году метеорологи фиксировали повышение температуры почти до +29 градусов в конце месяца. Самым холодным апрельским днем было 1 апреля 1969 года, когда столбики термометров в Кемерове показывали -32 градуса.

Ранее «Комсомолка» писала, что в начале недели дневные температуры в Кузбассе будут повышаться до плюсовых отметок, в ночные часы останутся отрицательными. В четверг днем потеплеет до +10... +15 градусов, а с пятницы вновь немного похолодает.