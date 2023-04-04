6 апреля объявлено днем Всекузбасского субботника

Фото: телеграм-канал Цивилев. Live

Губернатор Сергей Цивилев пригласил кузбассовцев принять участие в субботниках, чтобы подготовить регион к празднованию Первого мая и Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба АПК.

На этой неделе в регионе стартовал сезон большой уборки. Первый Всекузбасский субботник пройдет 6 апреля. Глава региона пригласил жителей и трудовые коллективы присоединиться к акции.

- Ккомфорт и чистота в подъезде и на улицах зависят от каждого из нас. Внести лепту в благоустройство собственного двора или любимого места отдыха по силам и взрослому, и подростку, - сказал Сергей Цивилев, отметив, что коммунальщики также будут наводить порядок на площадях, в парках и в скверах.

А 22 апреля регион присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна».