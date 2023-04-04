Ночной визит кузбассовца в магазин может обернуться для него пятью годами тюрьмы

За грабеж магазина новокузнечанину грозит пять лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке в суд направлено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Междуреченска, который ночью, разбив входную дверь магазина, проник внутрь и похитил из кассы 30 тысяч рублей. Его преступные выходку зафиксировали камеры видеонаблюдения, поэтому полицейские, прибывшие на место, задержали грабителя по горячим следам.

- При следственных действиях выяснилось, что мужчина приехал в Новокузнецк из Междуреченска с супругой в больницу. На прием к врачу опоздали, а денег на обратную дорогу у них не оказалось. Поэтому, как пояснил, задержанный, он и решился на столь отчаянный шаг, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс - службе ГУ МВД Кузбасса.

Если вина обвиняемого будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.