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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 3:15

15 лет лишения свободы грозит кузбасскому нарокодилеру за десять преступлений

При обыске полицейские обнаружили у торговца смертью 17 свертков с запрещенным «ассорти»
Анатолий БОЛДЫРЕВ
За десять преступлений новокузнецкому наркодилеру грозит до 15 лет тюрьмы

За десять преступлений новокузнецкому наркодилеру грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дело в отношении местного 31 - летнего нарколилера. Дело направлено для рассмотрения в суд

Злоумышленника задержали благодаря сообщению неравнодушного новокузнечанина, который сообщил полицейским о том, что некий мужчина делает «закладки» наркотиков в лесополосе недалеко от улицы Гранатовой. Информация подтвердилась, наркодилер был пойман с поличным. При обыске у него обнаружили 17 свертков с сильно действующим комбинированным наркотиком. До этого он уже успел сделать девять «закладок». Всего у злоумышленника изъято более 24 граммов запрещенного вещества, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейским личность «закладчика», оказалась знакома по прошлым его преступлениям - кражам, грабежам и хранению наркотиков.

За нынешние преступления торговцу смертью грозит 15 лет лишения свободы.

свободы.