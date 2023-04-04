15 лет лишения свободы грозит кузбасскому нарокодилеру за десять преступлений

За десять преступлений новокузнецкому наркодилеру грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дело в отношении местного 31 - летнего нарколилера. Дело направлено для рассмотрения в суд

Злоумышленника задержали благодаря сообщению неравнодушного новокузнечанина, который сообщил полицейским о том, что некий мужчина делает «закладки» наркотиков в лесополосе недалеко от улицы Гранатовой. Информация подтвердилась, наркодилер был пойман с поличным. При обыске у него обнаружили 17 свертков с сильно действующим комбинированным наркотиком. До этого он уже успел сделать девять «закладок». Всего у злоумышленника изъято более 24 граммов запрещенного вещества, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейским личность «закладчика», оказалась знакома по прошлым его преступлениям - кражам, грабежам и хранению наркотиков.

За нынешние преступления торговцу смертью грозит 15 лет лишения свободы.

свободы.