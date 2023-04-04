Возле трех кемеровских школ летом построят новые открытые спортивные объекты

Новые школьные спортивные площадки в Кемерове будут соответствовать самым современным требованиям безопасности

Нынешним летом, в рамках регионального проекта «Твой Кузбасс - твоя инициатива», продолжится благоустройство спортивных площадок в школах Кемерова. Об этом рассказал на своей страничке в телеграм - канале глава областного центра Кузбасса Дмитрий Анисимов.

- Новые спортивные площадки будут оснащены безопасным резиновым покрытием. Этим летом площадки для игры в баскетбол и волейбол появятся в кемеровских школах №28 и №52, расположенных соответственно на Ленинградском проспекте и в поселке Кедровка. В школе № 82 в Кировском районе оборудуют специальную зону для занятий уличной гимнастикой, оснащенную турниками, брусьями другим снарядами, способными развивать силу и выносливость, - сообщил Дмитрий Анисимов.

Напомним проект «Твой Кузбасс - твоя инициатива» реализуется в Кузбассе с 2019 года. За это время в Кемерове обновили 16 площадок для активного отдыха. Авторами локаций стали сами кемеровчане.

- В минувшем году отремонтировали пять школьных спортплощадок, по одной в каждом из пяти районов Кемерова, - добавили в кемеровской мэрии.