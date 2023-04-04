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«Секретным хедлайнером» фестиваля GrelkaFest в Шерегеше станет певица Мария Зайцева, известная по хитам «Босая», «Мама, я танцую». Об этом рассказал директор фестиваля Никита Гирин.

- Мария Зайцева – это, наверное, одна из лучших вокалисток России, она обладательница призов, премий, участница телепроектов «Народный артист», «Голос» и «Точь в точь». Она дошла до финала в одном из самых зрелищных конкурсов, которые есть, это шоу «Маска», - сообщил Никита Гирин, отметив, что исполнительница такая же молодая, красивая и энергичная, как сам Шерегеш.

По словам организатора, на горнолыжном курорте состоится первое крупное выступление артистки после возвращения на сцену.

Напомним, что фестиваль Грелка-2023 в Шерегеше пройдет с 13 по 23 апреля. Среди хэдлайнеров мероприятия - группы PIZZA, «Мураками», «Ундервуд», а также Ольга Серябкина, Линда и VAVAN. В день закрытия Грелки планировалось выступление группы Cream Soda, однако в середине марта один из основателей коллектива Дмитрий Свиргунов умер, провалившись под лед.