20 лет лишения свободы грозит жительнице Кузбасса за сбыт снотворного для слонов

20 лет грозит жительнице Кузбасса за сбыт "тяжелого" наркотика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 4 апреля, следователем ОМВД России по Междуреченску против 47-летней местной жительницы возбуждено уголовное по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

При задержании драгдилерши у нее нашли семь свертков с сильно действующим наркотическим веществом. Известно, что этот синтетический порошок применяют исключительно в качестве транквилизатора для крупных животных. Всего два миллиграмма вещества достаточно для того, чтобы ввести в глубокую и долгую спячку слона или бурого медведя. Для людей эта же доза станет просто смертельной.

- А здесь общий вес изъятого порошка составил целых два грамма, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области

На время предварительного следствия фигурантка заключена под стражу. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.