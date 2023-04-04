фото: телеграм-канал Андрея Панова.

Кузбасс вновь примет участие во всероссийской акции «Сад памяти». Об этом сообщил заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Среди новых лесных насаждений будут сосны, кедры, ели, лиственницы, березы, дубы, липы, рябины, черемуха, манчжурский орех. Появятся и декоративные кустарники - сирень, барбарис, миндаль, спирея.

Стартует в Кузбассе «Сад памяти» в Ленинске-Кузнецком 20 апреля. Основные мероприятия, как уточнил Андрей Панов в своем телеграм-канале, пройдут в Гурьевском и Новокузнецком лесничествах. Участие в посадках деревьев и кустарников примут работники угледобывающих предприятий, школьники, студенты, представители депутатского корпуса, природоохранных и правоохранительных структур, а также волонтеры.

Новинка акции нынешнего года - участники впервые смогут онлайн выбрать дату и место мероприятия. На карте Кузбасса появится 316 точек высадки в населенных пунктах и 19 - в лесничествах. Выбрать место высадки можно будет на сайте садпамяти2023.рф.

Напомним, что Кузбасс активно участвует в акции с 2020 года. За это время высажено 1 миллион 294 тысячи деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне.