В Кузбассе сотрудники ФСБ пресекли возможность разглашения гостайны

Сотрудники кузбасской спецслужбы нашли нарушения при работе с секретными документами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кузбассе сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области выявлены нарушения при работе со сведениями, составляющими государственную тайну, на одном из промышленных предприятий региона.

- В нарушение требований закона сотрудница одного из угледобывающих предприятий Кузбасса, имея допуск к государственной тайне по третьей форме, скопировала доверенные ей по работе секретные сведения и хранила их на неаттестованном в установленном порядке средстве вычислительной техники, подключенном к сети Интернет, то есть в условиях, не исключающих возможности ознакомления с ними других лиц. В результате нарушений создавались все условия для разглашения секретных сведений, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе УФСБ России по Кузбассу.

В целях предупреждения сотруднице угледобывающего предприятия объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны».