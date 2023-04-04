Молодой новокузнечанин устроил ДТП, в котором погибла женщина

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса

Сегодня, 4 апреля, примерно в 03.10 в ГИБДД по Новокузнецку поступило сообщение о дорожной аварии на Заводском шоссе.

Прибыв на место происшествия, инспекторы предварительно выяснили, что ехавший за рулем Hyundai Solaris 21-летний мужчина двигался в сторону Томского проезда, однако не выбрал безопасную скорость движения, в связи с чем не справился с управлением и врезался в стоявший погрузчик.

В результате аварии погибла 43-летняя женщина, которая была пассажиром в иномарке.

В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело.