В Кузбассе за решетку отправили сектанта

В Кузбассе осудили сектанта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белове на шесть лет лишения свободы осудили 55 - летнего организатора запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

- Литература, которую он использовал во время публичных проповедей, оказалась экстремисткой. Это в ходе следствия доказали фоноскопическая, лингвистическая, религиоведческая и компьютерно-техническая экспертизы, пояснили «КП» - Кемерово» в Следственном комитете России по Кемеровской области.

Следователи регионального Следкома, сотрудники центра противодействия экстремизму регионального МВД, и сотрудники ФСБ провели в жилищах осужденного, обыски при которых также изъяли документы и электронные носители информации, подтверждающие незаконную религиозную деятельность сектанта