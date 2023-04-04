В Кузбассе начался монтаж первого пролета нового моста через Томь

В Кузбассе начался монтаж первого пролета нового моста чрез реку Томь

Во вторник, 4 апреля, в Кемеровском районе, на одном из ключевых участков дороги - обхода Кемерова начался монтаж первого пролета нового моста через реку Томь.

Мост соберут по принципу конструктора. Надвижку его пролетов произведут с левого берега. Всего из 9,6 тысяч тонн металлоконструкций смонтируют девять пролетов по 105 метров каждый.

Запуск четырехголосного искусственного сооружения протяженностью свыше 884 метров намечен на осень 2024 года. Срок его эксплуатации составит не менее 100 лет, вложенные инвестиции - 53,7 миллиарда рублей.

- В целом на строительстве Северо-Западного обхода столицы Кузбасса полностью завершено устройство земляного полотна технологической дороги и временных подъездных путей. Прокладка основной дороги продолжается, Фактическое выполнение проекта сегодня составляет около 20%, - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.