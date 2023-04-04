В Кузбассе стартовала областная акция «Соберем. Сдадим. Переработаем!»

В 2022 году в рамках такой акции было собрано порядка 6000 тонн макулатуры, 5300 кубометров пластика и полиэтилена. Фото: Иван ВИСЛОВ

«Соберем. Сдадим. Переработаем!» - экологическая акция под таким названием стартовала в Кузбассе. Ее цель - повышение уровня экологической культуры населения и популяризация раздельного сбора отходов.

Акция продлится по октябрь нынешнего года, она проводится в девятый раз.

По традиции в центрах по работе с населением, территориальных управлениях, библиотеках, учреждениях культуры, спорта, образования, на предприятиях будут организованы информационные экозоны, места сбора пластиковых крышечек, отслуживших свой срок вещей и текстиля, пластиковых бутылок, алюминиевых банок, макулатуры, батареек, полиэтиленовых пакетов, зубных щёток, пластиковых карт, стекла и т.д.

Намечены и просветительские мероприятия в виде уроков экологической грамотности, классных часов, бесед для разных слоев населения, а также проведение мастер-классов по раздельному сбору отходов.

Как уточнил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, в 2022 году в рамках такой акции было собрано порядка 6000 тонн макулатуры, 5300 кубометров пластика и полиэтилена, 9,5 тонн использованных батареек, более 10 тонн электроотходов, порядка 200 тонн стекла, около 50 тонн текстиля и более 400 тонн отработанных шин. В акции поучаствовали около 150 тысяч кузбассовцев.

Список предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прием и переработку вторичных ресурсов на территории региона, можно посмотреть на официальном интернет-портале Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса (раздел сайта «Информация», подраздел «Обращение с отходами»).