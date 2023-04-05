Пенсионерка из Кузбасса взыскала с сына алименты на свое содержание

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

Пожилая жительница Кузбасса через суд добилась того, чтобы сын выплачивал ей алименты в размере двух тысяч рублей ежемесячно. Об этом рассказали в Мариинском городском суде.

70-летняя женщина объяснила свои требования тем, что сама она по старости работать не может, пенсия у нее небольшая, денег на продукты, лекарства, одежду не хватает, а сын ей нисколько не помогает. Она потребовала с него пять тысяч рублей алиментов ежемесячно. Мужчина не согласился выплачивать такие деньги, объяснив, что его финансовое положение нестабильное. Тогда пенсионерка снизила требуемую сумму алиментов до двух тысяч рублей, и сын пошел на уступки.