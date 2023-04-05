В Кузбассе на железнодорожном вокзале создана квартира в стиле ретро

На железнодорожных вокзалах Кузбасса создают квартиры в стиле ретро Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Пассажиры железнодорожного вокзала Белова смогут провести время в ожидании поезда не только в зале ожидания, но и в настоящей советской ретро-квартире. Здесь можно посидеть в кресле времен 70-80-х годов прошлого века, послушать мелодии Карела Гота, Иосифа Кобзона, Юрия Антонова и даже легендарной группы «Битлз» на катушечном магнитофоне.

- Но самый популярный предмет в ретро-квартире - немецкое фортепиано, выкрашенное в красный цвет. На нем нередко играют пассажиры. Недавно, например, в канун дня рождения Сергея Рахманинова школьница исполнила несколько произведений великого композитора, - рассказала «КП»-Кемерово» начальник вокзала Белова Светлана Подушкина.

Ретро-уголок создавался несколько лет по крупицам. Старую советскую мебель, бытовую технику приносили простые беловчане совершенно безвозмездно.

- Это не единственная наша интересная локация на вокзале. Недавно у нас был создан живой уголок, с попугаем, черепахой, морскими свинками и хомячками. А в зале ожидания сделали полочки из старых чемоданов. На них красуются живописные картины, декоративные вазы и посуда, - добавила Светлана Подушкина.