Кемеровчанин проведет в тюрьме почти два года за избиение жены

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В областном центре Кузбасса Кемеровский райсуд вынес приговор мужчине, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в Прокуратуре региона.

Как выяснилось, в январе этого года кемеровчанин очень сильно разозлился на супругу, потому что та не захотела затопить печку. Как итог - мужчина как минимум трижды ударил жену кулаками по телу. В результате женщине диагностировали закрытую травму грудной клетки и травматический пневмоторакс.

Свою вину агрессор полностью признал и в содеянном раскаялся, активно сотрудничал со следствием. С учетом всех обстоятельств, в том числе наличия малолетних детей и мнения пострадавшей жены, кемеровчанина приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы с испытательным сроком два года. Приговор еще не вступил в силу.