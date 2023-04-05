Хирурги спасли жизнь кузбассовца с синхронным раком

Фото: Telegram-канал Беглов_Zdrav

Специалисты ККБСМП им. М.А. Подгорбунского столкнулись с необычным случаем: к ним обратился 74-летний мужчина, который жаловался на общее недомогание, долгое отсутствие стула и тошноту. Оказалось, что у дедушки патология, с которой кузбасские врачи работали впервые.

Страдал пациент синхронным раком сигмовидной кишки. То есть одно из новообразований перекрыло кишечник сверху, а второе - снизу. Хирурги незамедлительно провели операцию кузбассовцу.

Она, как отметил завотделением хирургии Андрей Старцев, прошла успешно: медики удалили опухоли и лимфоузлы, в которых могли быть метастазы.

В настоящее время пожилой мужчина чувствует себя хорошо и выздоравливает. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.