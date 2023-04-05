Кузбасские школьники ко Дню космонавтики приготовят «невесомые» блюда

Возможно скоро ассортимент космического питания пополнят "космоблюда" кузбасских школьников Фото: Александр ГЛУЗ

В преддверии Дня авиации и космонавтики кемеровским школьникам предложили стать участниками необычного кулинарного конкурса по приготовлению оригинальных космических блюд.

- Это могут быть блюда абсолютно из любых продуктов. Главное. чтобы они были вкусными, полезными, простыми в приготовлении и хоть с каким-то намеком на космическую тематику. Ну и, конечно, надо назвать свой кулинарный изыск соответствующим «невесомым» именем. Работы следует подписать и опубликовать на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», обязательно при этом сделав упоминание организатора конкурса - сообщество «Школьное питание г. Кемерово», - рассказали «КП»-Кемерово» в Министерстве образования Кузбасса.

Итоги конкурса объявят 10 апреля на официальном сайте и во всех аккаунтах МАУ «Школьное питание» в соцсетях и телеграм-канале.

Авторов лучших «космоблюд» наградят билетами на грандиозный гала-концерт «Время победителей», который состоится в ледовом дворце «Кузбасс» 15 апреля.