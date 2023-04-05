За деньги, пиво и презервативы преступник в Кузбассе сядет на девять лет

За вооруженный грабеж кемеровчанин сядет на девять лет Фото: Иван Макеев

В среду, 5 апреля, Заводский районный суд Кемерова осудил 38-летнего рецидивиста за вооруженный грабеж магазина на девять лет колонии строгого режима.

- Преступник зашел в круглосуточный магазин за спиртным. А когда его банковская карта неожиданно оказалась пуста, он под дулом пневматического пистолета потребовал от продавщицы деньги. Испуганная женщина успела выбежать на улицу, а преступник, проникнув внутрь помещения через окно, похитил из кассы около четырех тысяч рублей, прихватив с прилавка ящик пива и четыре упаковки презервативов, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.