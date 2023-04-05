На кемеровских остановках общественного транспорта в этом году установят 38 новых павильонов

Новые павильоны на остановках защитят кемеровских пассажиров от дождя и ветра

До конца текущего года на кемеровских остановках общественного транспорта установят 38 новых павильонов. Обновление остановок пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Остановочные павильоны появятся на уже отремонтированных дорогах и тех участках, где ремонт асфальта уже запланирован. 21 остановка будет выполнена из металлического каркаса и панели из ударопрочного стекла, на 17 павильонах стенки обошьют перфорированными металлическими панелями. Строительные материалы рассчитаны на любую погоду, - рассказали «КП»-Кемерово» в мэрии областного центра Кузбасса.

При монтаже автопавильонов по возможности дорожники организуют заездные карманы для общественного транспорта, а также предусмотрят понижение тротуаров с проезжей частью. Кроме того, для маломобильных пассажиров на территории остановок уложат тактильную плитку.

- За шесть лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в областном центре обновлено 64 автопавильона, - уточнили в пресс-службе администрации Кемерова.