Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 7:36

В Новокузнецке спасли тонувшую в болоте корову

Животное поблагодарило спасателей протяжным мычанием
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Коровам лучше гулять летом, и желательно днем

Коровам лучше гулять летом, и желательно днем

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 4 апреля, на окраине Новокузнецка, в частном секторе Кузнецкого района, неподалеку от Русинского переулка потерявшаяся в темноте корова забрела в местное болото и начала тонуть. Благо, пропажу животного вовремя заметили хозяева. Увидев свою погибающую корову в трясине, они попытались вытащить кормилицу собственными силами. Не получилось, срочно вызвали спасателей.

- Наши сотрудники прибыли на место в течение десяти минут, быстро развернули специальное оборудование - тросы, лебедки. Корову вытаскивали примерно час. Не торопились, ведь и погодные условия были непростые, и время позднее - около полуночи, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе новокузнецкого муниципального учреждения «Защита населения и территории».

Когда целая и невредимая корова наконец встала на ноги, она протяжно промычала несколько раз в благодарность своим спасителям.