В Новокузнецке спасли тонувшую в болоте корову

Коровам лучше гулять летом, и желательно днем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 4 апреля, на окраине Новокузнецка, в частном секторе Кузнецкого района, неподалеку от Русинского переулка потерявшаяся в темноте корова забрела в местное болото и начала тонуть. Благо, пропажу животного вовремя заметили хозяева. Увидев свою погибающую корову в трясине, они попытались вытащить кормилицу собственными силами. Не получилось, срочно вызвали спасателей.

- Наши сотрудники прибыли на место в течение десяти минут, быстро развернули специальное оборудование - тросы, лебедки. Корову вытаскивали примерно час. Не торопились, ведь и погодные условия были непростые, и время позднее - около полуночи, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе новокузнецкого муниципального учреждения «Защита населения и территории».

Когда целая и невредимая корова наконец встала на ноги, она протяжно промычала несколько раз в благодарность своим спасителям.