Глава Кемерова ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Фото: администрация г. Кемерово.

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов ответит на вопросы кемеровчан в прямом эфире радио. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Общение мэра с жителями состоится 6 апреля в 18:05 в эфире радиостанции «Маяк-Кузбасс» 102,3 FM. Программа будет посвящена началу сезона благоустройства.

Задать вопросы можно будет во время передачи. Для этого необходимо позвонить по бесплатному номеру: 8-800-200- 5809.

Прямая трансляция будет также доступна в аккаунте главы города во «ВКонтакте». Вопросы можно задавать в комментариях.