В полтора раза вырастит поддержка начинающих бизнесменов Кузбасса через Госфонд

В полтора раза вырастит поддержка кузбасских предпринимателей через Госфонд

Поддержка начинающих предпринимателей Кузбасса через Госфонд увеличена в полтора раза. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. Он также рассказал, что за первый квартал текущего года бизнесмены в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» уже получили свыше 300 миллионов рублей по льготным займам и поручительствам.

- Начинающие, действующие предприниматели, а также самозанятые граждане, воспользовались поддержкой в виде прямого финансирования на сумму свыше 111 миллионов рублей заемных средств. Кроме того, благодаря поручительству Госфонда более 190 миллионов рублей привлечено при кредитовании в других финансовых организациях, - уточнили в пресс- службе администрации Правительства региона.

По мнению генерального директора Госфонда Ирины Трефиловой, программы льготного финансирования бизнеса постоянно анализируются и корректируются под запросы бизнесменов, что позволяет идти в ногу со временем.

- Сегодня процентная ставка займов для предпринимателей составляет от 3% до 10% годовых. Для начинающих бизнесменов, а также для начинающих и действующих самозанятых работают специальные условия по ставкам, которые составляют не выше 6% годовых, - пояснила «КП» - Кемерово» Ирина Трефилова.