Кузбассовцы могут предложить свои идеи для развития России

Любой желающий кузбассовец может внести свой вклад в развитие и укрепление страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На третьем форуме «Сильные идеи для нового времени» стартовал прием заявок. Любой желающий кузбассовец может внести свой вклад в развитие и укрепление России. Лучшие проекты получат поддержку, а также будут представлены президенту страны Владимиру Путину, сообщает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

- Форум «Сильные идеи нового времени» за три года стал площадкой для концентрации перспективных идей в области социально-экономического развития страны и позволил создать мощное сообщество ярких лидеров, авторитетных экспертов и сильных партнеров. Форум является возможностью для всех людей повлиять на скорость, качество и качество позитивных изменений в Российской Федерации, это вклад в укрепление технологического суверенитета нашей страны. Предложите то, что важно для вас – именно ваша идея может сработать, - отмечает министр экономического развития Кузбасса Константин Пытченко.

Соорганизаторами форума являются АСИ и Фонд Росконгресс. Форум должен выявить и поддержать инициативы и проекты, которые внесут значительный вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей.

Сбор идей будет проводиться по шести направлениям: национальная социальная инициатива, национальные технологии и кадровые инициативы, национальная экологическая инициатива, национальный экологический проект и цифровые сервисы. Также в этом году была учреждена премия российских брендов. Присуждаться она будет лучшим отечественным брендам, которые могут заместить и успешно занять освободившиеся ниши рынка.

Подать заявку можно до 26 апреля.

На первом этапе эксперты АСИ отберут 1000 идей. После чего экспертный совет определит топ-200 идей, которые будут отобраны в мае, и к концу того же месяца из них будет сформирован топ-100 идей. Из них десятка лучших по итогам отбора будут представлены Президенту России в рамках очной части форума, которая состоится 28-29 июня 2023 года.

К слову, в прошлом году кузбассовцы представили 64 идеи по семи направлениям. Больше всего их оказалось в блоках «Национальная социальная инициатива», «Национальная экологическая и технологическая инициатива». Кузбассовцы предлагали проекты по переработке углеродсодержащих отходов, производству строительных материалов и оказанию социальной помощи на дому и ряд других.