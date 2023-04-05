В Кузбассе подросток пытался устроить диверсию на железной дороге

На месте ЧП была найдена пятилитровая банка с остатками коктейля Молотова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следы горения были обнаружены специалистами на релейном шкафе, расположенном на железнодорожном перегоне Ишаново – Предкомбинат на территории Заводского района Кемерова. Но сам шкаф вскрыть диверсанту не удалось.

На месте ЧП были обнаружены окурки, бутылка из-под пива и пятилитровая банка с остатками коктейля Молотова.

В результате проведенных розыскных мероприятий силовики задержали 16-летнего жителя Кемерова, который признался, что поджог совершил он. Как уточняет пресс-служба УТ МВД России по СФО, по версии подростка, с ним в социальных сетях списался неизвестный, предложивший за семь тысяч рублей совершить поджог релейного шкафа. После согласия ему прислали инструкцию по изготовлению горючей смеси.

Видеозапись с исполнением заказа подросток отправил заказчику, но тот посчитал, что ущерб имуществу был нанесен небольшой и заплатил меньше - всего пять тысяч рублей, которые исполнитель потратил на приобретение одежды.

По данному факту заведено уголовное дело по статье 281 УК РФ «Диверсия». По ней подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.