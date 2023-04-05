Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 апреля 2023 14:22

В Кузбассе подросток пытался устроить диверсию на железной дороге

Парню пообещали вознаграждение за поджог релейного шкафа, но заплатили меньше оговоренного
Борис ЧЕСМЕНОВ
На месте ЧП была найдена пятилитровая банка с остатками коктейля Молотова.

На месте ЧП была найдена пятилитровая банка с остатками коктейля Молотова.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следы горения были обнаружены специалистами на релейном шкафе, расположенном на железнодорожном перегоне Ишаново – Предкомбинат на территории Заводского района Кемерова. Но сам шкаф вскрыть диверсанту не удалось.

На месте ЧП были обнаружены окурки, бутылка из-под пива и пятилитровая банка с остатками коктейля Молотова.

В результате проведенных розыскных мероприятий силовики задержали 16-летнего жителя Кемерова, который признался, что поджог совершил он. Как уточняет пресс-служба УТ МВД России по СФО, по версии подростка, с ним в социальных сетях списался неизвестный, предложивший за семь тысяч рублей совершить поджог релейного шкафа. После согласия ему прислали инструкцию по изготовлению горючей смеси.

Видеозапись с исполнением заказа подросток отправил заказчику, но тот посчитал, что ущерб имуществу был нанесен небольшой и заплатил меньше - всего пять тысяч рублей, которые исполнитель потратил на приобретение одежды.

По данному факту заведено уголовное дело по статье 281 УК РФ «Диверсия». По ней подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.